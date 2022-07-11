موقع الحملة الانتخابية لتراس مسجل.. قبل شهر من إعلان جونسون عن استقالته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

تم تسجيل الموقع الإلكتروني للحملة الانتخابية لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي تعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء، قبل شهر تقريبا من إعلان رئيس الوزراء الحالي عن نيته التنحي.



جاء ذلك نقلا عن خدمة who.is، التي أكدت أن تراس سجلت موقعها الإلكتروني بعد يومين من فشل أعضاء حزب المحافظين الحاكم في تمرير تصويت بحجب الثقة عن جونسون.

وقد أعلنت تراس عن تشرحها لمنصب رئيس الوزراء في وقت سابق، حيث وعدت الوزيرة أن تبدأ في منصبها الجديد "على الفور" بالعمل من أجل استعادة الاقتصاد وضمان "هزيمة" روسيا في الصراع بأوكرانيا، وكذلك وعدت تراس بـ "البدء في خفض الضرائب منذ اليوم الأول" لتوليها رئاسة الوزراء.

كذلك فقد تم تسجيل الموقع الإلكتروني لوزير الخزانة البريطاني السابق، ريشي سوناك، الذي أعلن أيضا عن نيته الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء، في اليوم السابق لإعلان جونسون عن استقالته.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي حل محل رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي عام 2019، قد أعلن، 7 يوليو الجاري، عن تنحيه عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في بريطانيا، على أن يظل في منصبه لحين تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.