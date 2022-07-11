السّعودية / إعفاء مسؤولين على شؤون الحج بسبب التقصير

اسماعيل عبد الحي - أصدر الرّئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، قراراً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والسّاعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامهما في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام.

وأكّد السديس أنّ الرّئاسة لن تتهاون في أي تقصير في الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد، وفق ما نقله موقع رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت.

كما أوضح أنّ الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة.

كذلك أصدر قراراً بتكليف عبد الحفيظ الثبيتي مديراً عاماً للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وتكليف سامي السويهري مساعداً له بالإضافة لعمليهما.