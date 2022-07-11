شكرا لقرائتكم خبر عن ناظم الزهاوي.. عراقي كردي يطمح لخلافة جونسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل ناظم الزهاوي وزير المالية البريطاني إلى سباق المرشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وذكرت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" الإنجليزية، أن الزهاوي سيخوض الانتخابات المقبلة، ونقلت عنه قوله: "هدفي بسيط وهو توفير الفرص التي أتيحت لجيلي ولكل البريطانيين مهما كانت أصولهم حتى يستقر الاقتصاد".

وقد وافقت الملكة إليزابيث الثانية على تولي الزهاوي منصب وزير المالية، بعد قرار جونسون بتعينه عقب استقالة ريشي سوناك الوزير السابق، وجاء ذلك بعدما أظهر صاحب الأصول العراقية كفاءة كبيرة في منصب وزير التعليم، ليتم ائتمانه على خزينة المملكة المتحدة.

أصول عربية

إذًا، كيف وصل صاحل الأصول العربية إلى هذا المنصب؟

ولد الزهاوي في يونيو 1967 في بغداد بالعراق، وقد أُجبر الزهاوي ووالديه على الهروب من بغداد إلى بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي في ظل خلافات واضطرابات مع النظام الحاكم آنذاك، فنشأ وتعلم بمقاطعة ساسكس الإنجليزية رغم أن أسرته الكردية كانت ذات نفوذ واسع في العراق، فوالده رجل أعمال وجده كان محافظ البنك المركزي العراقي.

وفقًا لشبكة BBC البريطانية، حقق الزهاوي التفوق والنجاح في أعماله الخاصة، فقد شارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، واستطاع دخول البرلمان البريطاني عام 2010، لينطلق في رحلة من العمل السياسي الناجح.

وزير اللقاحات

من المعروف عن وزير المالية البريطاني الجديد أنه مؤيد للبريكست، وسبق أن حقق شهرة وإشادات خلال دوره كوزير مسؤول عن طرح لقاحات فيروس كورونا عام 2020، حتى أطلق عليه "وزير اللقاحات" نظرًا لتصنيف بريطانيا كإحدى أهم الدول في برامج التطعيم ضد الفيروس الفتاك.

أصبح الزهاوي الآن ممسكا بزمام الأمور الاقتصادية لواحدة من أهم القوى العالمية، في وقت مليء بالأزمات والاضطرابات في الاقتصاد العالمي عامة والبريطاني خاصة، فهل ينجح في الوصول إلى منصب رئيس الوزارء؟