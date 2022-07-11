الصين تحث دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها «كقطع شطرنج»

11 يوليو , 2022
مشهد عام في الصين (أ ف ب).
حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الإثنين دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها «كقطع شطرنج» من قبل القوى الكبرى وذلك خلال كلمة ألقاها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال وانغ في كلمته أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا إن دولاً كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر «إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية».
وأضاف «علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية... من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه. يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا».
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