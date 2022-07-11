انت الان تتابع خبر تويتر تعاني بعد انسحاب ماسك.. خسائر حادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت أسهم تويتر بنحو 9%، قبل أن تقلص بعض خسائرها ليتم تداولها على تراجع بنحو 7%، في حين ارتفع سهم تسلا بنحو 1%.

وكان محامو ماسك يوم الجمعة قد أبلغوا مجلس إدارة تويتر برغبته في إلغاء الصفقة.

وكان إيلون ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، إن مجلس الإدارة يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج.

وكتب "مجلس تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك ...".

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في أبريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرنسيسكو مقرا، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.



وقال محامو ماسك في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

وفي سياق متصل، يرى مؤسس شركة الأبحاث لـ "راديو فري موبيل"، ريتشارد وندسور أن "قطاع التكنولوجيا الأميركي قد تعرض لضغوط كبيرة على مدار الشهرين الماضيين، مضيفا أن القيمة السوقية لتوتير في ظل الظروف الحالية من المفترض أن لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار، في حين أن قيمة الشركة الآن تصل إلى نحو 28 مليار دولار".

