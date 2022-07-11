رسميا.. بوجبا يعود إلى يوفنتوس

وكتب اليوفي، على موقعه الرسمي، أن بوجبا عاد إلى الفريق، دون الكشف عن مدة العقد.

وغادر بوجبا، صفوف مانشستر يوناتيد بنهاية الموسم الماضي، عقب انقضاء عقده، ليقرر العودة إلى السيدة العجوز، بعد 6 سنوات من رحيله عن الفريق الإيطالي.



وكان بول بوجبا، قد اجتاز الكشف الطبي في نادي يوفنتوس، السبت الماضي.

وقالت تقارير إيطالية إن بوجبا وقع على عقد مع يوفنتوس لمدة 3 سنوات، مع خيار التمديد لعام رابع.

ومن المتوقع أن يحصل بوجبا على 8 ملايين يورو سنويا مع يوفنتوس، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة مليوني يورو.

يذكر أن بوجبا ارتبط أيضا بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان، قبل أن يستقر على التوقيع مع السيدة العجوز.

