شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: القوى السياسية المشاركة بالحوار الوطنى مختلفة أيديولوجيا لكنها تتفق حول الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطنى يمثل فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار والمقترحات من أطياف سياسية مختلفة لا يعوزها أن تختلف فيما بينها بقدر ما تتفق علي مصلحة الوطن.

وأضاف الجندى أن توقيت إجراء الحوار الوطنى في هذه المرحلة هام وضرورى، فالكل يتفق أن العالم كله يمر بتحديات هي الأكثر صعوبة في هذه المرحلة ليس فقط، فيما يتعلق بأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وإنما ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التى قد تمتد آثارها لسنوات.

وقال الجندى إن مصر كدولة كان ينقصها التخطيط المحورى علي المديين المتوسط والطويل لكنها في السنوات الأخيرة غيرت هذا الأمر تماما، ولعل خطة الإصلاح الاقتصادي خير دليل على ذلك حتى ولو اختلف البعض معها، إلا أنها حقيقة قد نجحت في تحجيم الآثار السلبية لأزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت الجندى إلى أن القضايا التي يشملها الحوار الوطنى تتنوع بين ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وكلها محاور هي من صلب إدارة الدولة، وأكثرها أهمية في التناول، وفتح الحوار من أجل الوصول الي حلول مبتكرة تواجه بها مصر التحديات العالمية الحالية والمستقبلية بما يضمن لها وضع أكثر استقرارا علي المستويات الثلاثة.