شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصدم مانشستر يونايتد بقرار مفاجىء بعد الحصول على مكافأة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا صوت يعلو فوق صوت رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، عن الفريق خلال الفترة القادمة بعدما أبلغ صاروخ ماديرا إدارة الفريق الإنجليزي رغبته بترك النادي.

ويرغب رونالدو في ترك اليونايتد بعد موسم واحد فقط من عودته للفريق بعدما فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام والمنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن إدارة اليونايتد تشعر بالاستغراب بسبب حصول النجم البرتغالي على مكافأة كبيرة قبل أيام م ابلاغهم بقراره ورغبته في الرحيل.

وأكدت الصحيفة بأن رونالدو حصل على مكافأة تتكون 6 أرقام دون الكشف قيمتها الحقيقية في التقرير التي سلطت خلاله الضوء على رحيل النجم البرتغالي.

وأضافت بأن هناك مصدر داخل اليونايتد قد أكد أن جميع العقود تتجدد في شهر يوليو، بينما حصل رونالدو على مكافأة كبرى بموجب العقد الموقع بين الطرفين.

وأكد المصدر بأن رونالدو لم يرتكب أي خطأ بقراره ولكن لم يكن هذا التوقيت هو الأمثل بالنسبة له ولمانشستر يونايتد لإعلان رغبته بشكل واضح.

تفاصيل أزمة رونالدو وإدارة مانشستر يونايتد

رونالدو

وبالفعل نشبت ازمة بين الطرفين بسبب عدم موافقة رونالدو على العودة للتدريبات التجهيزية للموسم الكروي الجديد وتغيبه عن الفريق حتى الآن رغم أن اللاعب لا يزال مقيد في الفريق.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية حول تفكير إدارة نادي مانشستر يونايتد بتوقيع عقوبة على اللاعب بعد تغيبه الطويل خاصة وأن النادي بحاجة لخدماته الفترة القادمة لاستعادة أمجاد الفريق.

وسافر الفريق بالفعل تحت قيادة المدير الفني الجديد إيريك تين هاج إلى تايلاند للتحضير للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يتحرك الفريق بعدها إلى أستراليا وذلك دون اصطحاب رونالدو.

العروض تنهال على رونالدو

وتتهافت العروض مؤخرا على رونالدو بعد ابلاغ إدارة اليونايتد برغبته في الرحيل، مما دفع تشيلسي للتفكير في ضمه مقابل 14 مليون إسترليني.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.