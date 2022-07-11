ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

11 يوليو , 2022
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (أ ف ب).
أعلنت وزيرة الخارجيّة البريطانيّة ليز تراس مساء الأحد ترشّحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع إثر سلسلة فضائح.
وكتبت تراس (46 عامًا) في صحيفة «ديلي تلغراف»، «سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي مُحافِظة وسأحكُم بصفتي مُحافِظة».
وبذلك، تنضمّ تراس إلى تسعة مرشّحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء، نظرًا إلى أنّ المحافظين يتمتّعون بالغالبيّة في مجلس العموم.
وأضافت تراس في مقالها «أضع نفسي في المقدّمة لأنّني أستطيع أن أقود... وأتّخذ القرارات الصعبة. لديّ رؤية واضحة للمكان الذي نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول بنا إلى هناك».
وتحظى تراس بشعبيّة كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين.
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