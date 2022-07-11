انت الان تتابع خبر الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين... ويوجه دعوة الى القوى الكردية‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - معلقا على انسحاب الصدريين من البرلمان .. رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم يؤكد ان انسحاب الكتلة الصدرية لا يعني خروجها من المشهد السياسي مطالبا ايضا القوى الكردية بضرورة الاتفاق على مرشح معين لمنصب رئيس الجمهورية.انسحابهم لايعني خروجهم من المشهد السياسي .. هكذا علق رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم على انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان مؤكدا ان التيار الصدري يمثل شريحة كبيرة وجزءا مهما والانسحاب لا يعني تخليه عن المسؤولية الوطنية حتى وإن كان خارج السباق السياسي

الحكيم ومن خلال منبر خطبة العيد وجه دعوة الى القوى الكردية للاسراع بحسم مرشح متفق عليه لتسميته رئيسا للجمهورية وسط تسريبات تتحدث عن عدم توصل الجانب الكردي حتى اللحظة الى اتفاق ينهي جدل الترشيح



يقال ان الاختلاف في الرأي لايفسد في الود قضية لكن في المشهد السياسي عكس ذلك، فالاختلافات فجرت العديد من الازمات، والأزمات لطالما جرفت البلاد الى منعطفات خطرة على حد وصف متابعين.