نجم السيتي يجتاز الفحص الطبي في تشيلسي

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اجتاز رحيم سترلينج الجزء الرئيسي من الفحوصات الطبية في لندن، أمس الأحد".

وأضاف: "وقع سترلينج على عقد انتقاله إلى البلوز حتى يونيو/حزيران 2027 بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر، وظهور البيان الرسمي للصفقة بات مسألة وقت فقط".



واختتم رومانو: "تم توقيع أيضًا كل الأوراق الخاصة بالصفقة بين مانشستر سيتي وتشيلسي".

وقالت تقارير بريطانية إن الصفقة بلغت 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

وتوج سترلينج مع مانشستر سيتي بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لكأس الرابطة، وسجل 131 هدفا في 339 مباراة مع السيتزينز.

