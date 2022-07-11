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تايوان ترد على أنباء تسليم قذائف هاون لأوكرانيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايوان ترد على أنباء تسليم قذائف هاون لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

نفت وزارة الدفاع التايوانية صحة التقارير الإعلامية التي تفيد بأن تايوان زودت أوكرانيا بدفعة من قذائف الهاون 60 ملم.

 

وجاء في بيان الوزارة ردا على تقارير إعلامية أجنبية بأن أوكرانيا تلقت قذائف هاون عيار 60 ملم من تايوان، أن "الأرقام التسلسلية للذخيرة في الصور المنشورة على الإنترنت لا تتطابق مع نظام الرقم التسلسلي الذي تستخدمه القوات المسلحة التايوانية ..تقارير الإعلام الأجنبي لا تتوافق مع الواقع".

 

في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن تايوان تدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وتعارض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن من خلال استخدام القوة العسكرية أو العنف ضد الشعب الأوكراني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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