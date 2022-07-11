شكرا لقرائتكم خبر عن خناقات شوي اللحمة فوق السطح ومنع صاحب البيت لـ"المستأجر".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خناقات شوي اللحمة في السطح صاحب البيت منع المستأجر"، استعرض خلاله كيفية منع المالك للمستأجر أو مشترى الشقة من استغلال سطح العقار خاصة في الأعياد مثل عيد الأضحى، ولم شمل الأسرة المصرية وممارسة هواية شوي اللحمة أعلى سطح العقار، وكيف أعطى المشرع المستأجر حق الأسطح والمناور، وحدد طريقين حال فرض السيطرة، وإليكم التفاصيل كاملة: