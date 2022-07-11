شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف مفاجىء من رافينيا يثير الجدل حول انتقاله لبرشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجآت جديدة بشأن صفقة انتقال رافينيا نجم ليدز يونايتد الإنجليزي لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من موافقة اللاعب على الانتقال لصفوف برشلونة واقتراب النادي لوصول لصيغة اتفاق مع إدارة ليدز يونايتد فإن هناك تقارير تشير إلى وجود احتمالية لفشل الصفقة.

رافينيا يعود لتدريبات ليدز يونايتد

رافينيا

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن رافينيا سيبدأ تدريباته مع فريق ليدز يونايتد اليوم الإثنين استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة قد تعيد النظر في إتمام الصفقة خاصة مع اقتراب الوصول لصيغة اتفاق مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لجديد عقده قبل بداية الموسم المقبل.

وأكملت الصحيفة بأن رافينيا سيواصل العمل في إنجلترا بشكل طبيعي وسيشارك في فترة الاعداد لفريق ليدز يونايتد منتظرا مستقبله وما ستسفره عن مفاوضات برشلونة وإدارة الفريق الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة بأنه في حالة فشل صفقة برشلونة فإن هناك العديد من الأندية الكبرى التي تهتم بالحصول على خدمات رافينيا على رأسها تشيلسي الإنجليزي.

أرقام رافينيا مع ليدز يونايتد



يذكر أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما قد انتقل لصفوف ليدز يونايتد قادما من صفوف نادي رينييه الفرنسي ليلمع بريقه مع الفريق الإنجليزي خاصة في الموسم الماضي.

وشارك رافينيا رفقة فريقه الإنجليزي في 36 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في إحراز 11 هدفا وصناعة 3 آخرين.

مباريات برشلونة في الدوري

ويسعى فريق برشلونة الإسباني لتعويض نتائج الموسم الماضي المخيبة للآمال بالتعاقد مع صفقات جديدة قوية من أجل قيادة الفريق واستعادة مكانته في الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد متصدر وبطل الليجا.

أما عن دوري أبطال أوروبا فقد ودع برشلونة البطولة مبكرا من دور المجموعات الموسم الماضي ليخوض منافسات الدوري الأوروبي ويخسر أيضا على يد فرانكفورت الألماني.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو أحد يومي 13 أو 14 أغسطس 2022، على أن يختتم الموسم أمام سيلتا فيجو خارج أرضه يوم 4 يونيو 2023.