شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا..18 قتيلًا بالهجوم الصاروخي على مبنى سكني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت خدمات الطوارئ إن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق في شرق أوكرانيا في مطلع الأسبوع ارتفع إلى 18 اليوم الاثنين وما زال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض.

وقالت الخدمة إن رجال الإنقاذ على اتصال صوتي بشخصين محاصرين تحت أنقاض المبنى الواقع في بلدة تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك التي تعرضت للقصف في وقت متأخر من مساء يوم السبت.

وأضافت "بحلول الساعة 08:45 يوم 11 يوليو... لقي 18 شخصا حتفهم وتم إنقاذ ستة من تحت الأنقاض وإزالة حوالي 137 طنا من الحطام".

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا فيما تسميها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين.