فوز الأحزاب الداعمة للتعديلات الدستورية اليابانية.. بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

فاز الائتلاف الحاكم، المشكل بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني في الانتخابات الأخيرة.



تم عد نتائج التصويت مباشرة على قناة NHK TV، وبذلك حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي على 63 مقعدا، وهي أفضل نتيجة له ​​منذ 2013. وحصل حزب كوميتو على 13 مقعدا.

وفاز حزب رابطة النهضة اليابانية بـ 12 مقعدا، والحزب الدستوري الديمقراطي 17 مقعدا، كما تم انتخاب 6 مرشحين مستقلين.

ومن بين النواب المنتخبين 35 امرأة، وهو رقم قياسي لكامل تاريخ التصويت في مجلس الشيوخ.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لنتائج التصويت، حصل التحالف الحاكم المؤيد لتعديل دستور البلاد، جنبا إلى جنب مع حزب جمعية إحياء اليابان وحزب الشعب الديمقراطي، على 90 مقعدا، مما يمنحهم أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ. وهذا الحد هو المطلوب لتقديم أي مقترحات بشأن التعديلات الدستورية للنظر فيها لاحقا.

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ كل ثلاث سنوات، ولكن على عكس مجلس النواب، لا يتم إعادة انتخاب التكوين بالكامل، ولكن تجري إعادة انتخاب نصف النواب.

وفي الانتخابات الحالية تنافس 545 مرشحا من 15 حزبا على 125 مقعدا. وبحسب النظام النسبي، تم انتخاب 50 نائبا من القوائم الحزبية، و 75 نائبا من الدوائر الانتخابية الفردية.

وحوالي 16.12 مليون شخص صوتوا في الانتخابات الأخيرة.