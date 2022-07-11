شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم 4 تشريعات أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى للنهوض بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار عدد من التشريعات الهامة فى مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران الوطنى، فى مقدمتها قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها المجلس النيابى في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران الوطنى، فى ضوء ما ورد بتقرير انجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني:

قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. -قانون المنشآت الفندقية والسياحية. -قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي. -قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

يُشار إلي أن تقرير انجازات مجلس النواب في الدور الثاني كشف عن موافقة المجلس على عدد 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ 1769 مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.