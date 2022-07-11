10 يوليو , 2022
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية قد تكون ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا معبّراً عن القلق من أنها قد تتسبب بأزمة أخرى.
وقال بلينكن للصحافيين في هونغ كونغ «نرى تداعيات هذا العدوان الروسي في كل مكان. قد يكون قد ساهم في الوضع في سريلانكا، نشعر بالقلق إزاء انعكاساته في أنحاء العالم».
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن يعتبر حصار روسيا للحبوب الأوكرانية "عاملاً" في اضطرابات سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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