بلينكن يعتبر حصار روسيا للحبوب الأوكرانية "عاملاً" في اضطرابات سريلانكا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية قد تكون ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا معبّراً عن القلق من أنها قد تتسبب بأزمة أخرى.

وقال بلينكن للصحافيين في هونغ كونغ «نرى تداعيات هذا العدوان الروسي في كل مكان. قد يكون قد ساهم في الوضع في سريلانكا، نشعر بالقلق إزاء انعكاساته في أنحاء العالم».