بكين تحذر دول "آسيان" من استخدامها مثل قطع شطرنج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الإثنين دول جنوب شرق آسيا، على ضرورة تجنب استخدامها "قطع شطرنج" من قبل القوى الكبرى، وذلك خلال كلمة ألقاها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.



وقال وانغ في كلمته أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا ، في جاكرتا إن دولا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط للتحيز في منطقة معرضة لخطر "إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية".

وأضاف "علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية، لاستخدامها قطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه. يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا".