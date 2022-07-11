قرقاش: نُهنئ السعودية قيادة ومؤسسات على النجاح الكبير لموسم الحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش؛ المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، تنظيم السعودية لموسم الحاج هذا العام بـ"النجاح الكبير".



وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر: "نُهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة ومؤسسات على النجاح الكبير لموسم الحج الذي كان رغم الظروف الاستثنائية متميزاً في كافة تفاصيله خاصة إجراءات سلامة وصحة الحجيج".

وأضاف في التغريدة ذاتها: "السعودية كما هو عهدنا بها دائماً تسخّر كل إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان".