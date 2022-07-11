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قرقاش: نُهنئ السعودية قيادة ومؤسسات على النجاح الكبير لموسم الحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش؛ المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، تنظيم السعودية لموسم الحاج هذا العام بـ"النجاح الكبير".

 

وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر: "نُهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة ومؤسسات على النجاح الكبير لموسم الحج الذي كان رغم الظروف الاستثنائية متميزاً في كافة تفاصيله خاصة إجراءات سلامة وصحة الحجيج".

 

وأضاف في التغريدة ذاتها: "السعودية كما هو عهدنا بها دائماً تسخّر كل إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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