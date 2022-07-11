شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الهيكل الإدارى للمجلس الصحى المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصرى "يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.

ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مجالات الـصحة في مصر في نواحي التعليم مـا بعـد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات.

فما هو الهيكل الإداري للمجلس الصحي المصري الجديد؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة الخامسة من القانون سالف الذكر، والتي أقرت بأن يتولى إدارة المجلس كل من:

1- مجلس الأمناء. 2 - مجلس الإدارة 3- الأمانة العامة.

يشار إلي أن القانون تسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تسرى أحكام القانون، حسب المادة القانونية على خريجي كلية طب القوات المسلحة، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.