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شنغهاي تسجل 63 إصابة محلية جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة مدينة شنغهاي الصينية اليوم الاثنين تسجيل 63 إصابة جديدة منقولة محليا بفيروس بلا أعراض يوم الأحد بارتفاع عن 52 إصابة في اليوم السابق بينما ارتفعت الإصابات المصحوبة بأعراض من خمس إلى ست إصابات.

ولم يتم تسجيل سوى إصابة جديدة واحدة فقط خارج مناطق الحجر الصحي كما حدث في اليوم السابق.

ولم تسجل شنغهاي أي وفيات مرتبطة بكوفيد-19 يوم الأحد دون تغيير عن اليوم السابق. (إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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