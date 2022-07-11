شكرا لقرائتكم خبر عن شنغهاي تسجل 63 إصابة محلية جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة مدينة شنغهاي الصينية اليوم الاثنين تسجيل 63 إصابة جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا بلا أعراض يوم الأحد بارتفاع عن 52 إصابة في اليوم السابق بينما ارتفعت الإصابات المصحوبة بأعراض من خمس إلى ست إصابات.

ولم يتم تسجيل سوى إصابة جديدة واحدة فقط خارج مناطق الحجر الصحي كما حدث في اليوم السابق.

ولم تسجل شنغهاي أي وفيات مرتبطة بكوفيد-19 يوم الأحد دون تغيير عن اليوم السابق. (إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)