شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة استبدال آلة رفع المياه وفقا لقانون الرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حزمة من العقوبات حال التعدى على المجارى والقنوات المائية وذلك للحفاظ على الموارد المائية في ظل محدوديتها وتعظيم الاستفادة منها، وفيما يلى نستعرض عقوبة استبدال آلة الرفع لتغيير التصرف المائى.

ووفقا للقانون

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (37،27،16،15) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .

مادة (37)

يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير فى التصرف المائى أو الموقع، أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف المائى فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.