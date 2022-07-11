شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يسعى للتعاقد مع نجم ميلان هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي من التعاقد مع نجم ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد لبطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الكروى الجديد 2022-2023.

آرسنال يسعى للتعاقد مع إسماعيل بن ناصر

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية الصادرة اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجارى أن آرسنال يسعى للتعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة إلى أن ميلان الإيطالي لا يرغب في بيع إسماعيل بن ناصر صاحب الـ24 عامًا خاصة بعد بيع نجم الفريق فرانك كيسي إلى صفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان رغم عدم رغبته في رحيل اللاعب ولكن إدارة الفريق سوف تدرس عرض فريق ميلان في الوقت الحالى.

جدير بالذكر أن بن ناصر قد تواجد في صفوف آرسنال في الفترة مابين 2015 حتى عام 2017، فيما انضم إلى ميلان عام 2019 من صفوف فريق إمبولى.

ولعب إسماعيل بن ناصر مع نادي ميلان في 105 مباراة حيث سجل 3 أهداف، وقام بصناعة 7 أهداف آخرين.

إسماعيل بن ناصر