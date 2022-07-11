شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل أقل من ألفي إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين عن استمرار تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) لتظل أقل من ألفي إصابة جديدة لليوم الخامس على التوالي، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إن أكثر من 1240 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر نيسان/أبريل أكثر من 76ر4 مليون حالة. ويتلقى ما لا يقل عن 2280 شخصا العلاج في المستشفيات.

وفي 12 أيار/مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين. وكانت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.