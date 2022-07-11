شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلا في ضربة روسية لمبنى سكني شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم أمس الأحد في ضربة روسية على مبنى سكني في بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤول محلي.

وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلنكو إن المسعفين تمكنوا من إخراج 6 قتلى و5 جرحى، من فيما تتواصل عمليات الإنقاذ، بالمبنى الذي استهدفه صاروخ روسي.

وذكر أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن الضربة «كانت هجوما إرهابيا آخر»، وأنه يتعين تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».

بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية «تدمير مستودعين لمدافع هاوتزر أمريكية الصنع في دونيتسك». وقالت إنها قصفت مستودعين للجيش الأوكراني لتخزين مدافع هاوتزر إم 777 ، بالقرب من كوستانتينوفكا في منطقة دونيتسك.

وكان سفير لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك، أعلن أن قوات الجمهورية مدعومة بالجيش الروسي تواصل عملية تحرير سيفرسك، وتمت السيطرة على منطقة غريغوروفكا.

وواصل الجيش الروسي قصفه، لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد حيث يخطط بعد 4 أشهر ونصف الشهر من بدء الحرب في أوكرانيا «لشن عمليات جديدة» وفقا لمسؤولين أوكرانيين.