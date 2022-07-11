شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بتعزيز الشراكة مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي «جو بايدن» أنه يسعى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المملكة خلال زيارته المرتقبة إلى المنطقة في منتصف يوليو الجاري.

وأوضح بايدن في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس الأحد، أنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى منطقة الشرق الأوسط لبدء فصل جديد، وتعزيز المصالح الأمريكية.

وكان البيت الأبيض أعلن الشهر الماضي، أن بايدن سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وسيشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تترأس دورتها المملكة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن تلك الزيارة تم التحضير لها على أعلى مستوى وعلى مدى أشهر من قبل مسؤولين ودبلوماسيين كبار في الإدارة الأمريكية.

كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي يثمّن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودوره القيادي، ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة، وإلى دور المملكة كشريك إستراتيجي على مدى ثمانية عقود.