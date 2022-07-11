شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي» يعول على القمة «العربية الأمريكية» في تحول المواقف الدولية للقضية اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن د. رشاد محمد العليمي عن أمله في أن تفضي القمة العربية الأمريكية المرتقبة التي ستستضيفها مدينة جدة هذا الشهر إلى تنفيذ القرارات الأممية وإحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية العادلة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العليمي في كلمة له، أمس الأحد، تأكيده التزام المجلس بتعهداته على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمحافظات الأخرى، وحرص المجلس على حماية التوافق الوطني العريض، والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال العليمي: إن الاستقرار الأمني، لا يزال أولوية جماعية قصوى، وأن جهود المجلس والحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين، ستؤتي ثمارها قريبًا مع دخول حزمة مشروعات ممولة من المملكة حيز التنفيذ.

على صعيد متصل، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، بصمود واستبسال محافظة تعز التي شكّلت حائط صد في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني والانقلاب الحوثي.

وحث صالح خلال اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية بمحافظة تعز، مساء السبت، على مضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية لمواجهة كافة الاحتمالات في ظل استمرار التعنت الحوثي، ومحاولات الميليشيات استغلال الهدنة لتحشيد عناصرها وعتادها نحو جبهات المحافظة.

وذكرت قناة اليمن الفضائية الشرعية، أن الاجتماع ناقش كافة الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة على ضوء الخروقات الحوثية، ومحاولات الميليشيات المدعومة من نظام الملالي الالتفاف على التزاماتها التي نص عليها اتفاق الهدنة في فتح الطرق الرئيسية والمعابر بشكل كامل وضمان حرية تنقل المواطنين وحركة السلع والبضائع.

من جانبهم، أكدت القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة تعز، جاهزيتهم لكل الاحتمالات، مشيرين إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن الميليشيات الحوثية لن ترضخ للسلام إلا بالقوة، وأن حديثها عن التهدئة مزاعم ومجرد مناورة لكسب الوقت وتعويض خسائرها البشرية وتعزيز تحصيناتها استعدادًا لجولة جديدة من الحرب.

يذكر أن قياديًّا ميدانيًّا حوثيًّا وعددًا من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم السبت إثر مواجهات اندلعت عقب شن ميليشيا الحوثي هجومًا على مواقع القوات الحكومية غربي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية، وفقا لقناة «اليمن الإخبارية»، أن القيادي الميداني في صفوف ميليشيا الحوثي المدعو عبدالوهاب الحوري، والمكنى بـ «أبو حرب»، لقي مصرعه وعدد من مرافقيه خلال مواجهات مسلحة اندلعت بجبهات غربي مأرب.