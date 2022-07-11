شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الملالي يعلن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % «تحت الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت طهران، أمس الأحد، البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 %، عن طريق استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

ويُعدّ مراقبون هذه الخطوة بمثابة تصعيد خطير من النظام الإيراني، ما يؤكد انهيار أي تقدم في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي إن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين.

ودعا الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إلى أن تصبح فوردو منشأة للبحث والتطوير، وحصر أجهزة الطرد المركزي هناك للاستخدامات غير النووية.

بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير السبت، أن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة، في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه محادثات تستهدف إحياء ذلك الاتفاق إلى طريق مسدود، وحذرت فيه القوى الغربية من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وعبّر دبلوماسيون غربيون مرارًا عن قلقهم من استخدام هذه السلسلة أو المجموعة من أجهزة الطرد المركزي.

ويعني استخدام مثل هذه الأجهزة المعدلة أن بإمكان إيران أن تتحول بسرعة وبسهولة أكبر إلى مستويات تخصيب أعلى نقاء.

ورغم أن إيران مطالبة بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذا التحول، فإنها في حالة عدم الإبلاغ ربما تحصل على مزيد من الوقت الذي يؤهلها لمزيد من التخصيب قبل أن يتحقق مفتشو الوكالة مما تم إنتاجه.

وأضاف التقرير السري الموجه للدول الأعضاء «في السابع من يوليو 2022، أبلغت إيران الوكالة بأنها بدأت في نفس اليوم في تغذية السلسلة المذكورة أعلاه بسادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5%».

ويشير سادس فلوريد اليورانيوم إلى غاز بنفس الاسم يتم ضخه في أجهزة الطرد المركزي ليتم التخصيب. وهذه هي أحدث خطوة ضمن خطوات عديدة اتخذتها إيران متجاوزة القيود التي فرضها اتفاق 2015 على أنشطة إيران النووية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه محادثات تستهدف إحياء ذلك الاتفاق إلى طريق مسدود، وحذرت فيه القوى الغربية من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وفي تقرير في 20 يونيو، اطلعت عليه رويترز أيضًا، قالت الوكالة إنه بعد شهور من إبلاغ إيران عزمها استخدام هذه المجموعة، بدأت في ضخ سادس فلوريد اليورانيوم بها لبدء عملية التخميل التي تسبق التخصيب.

وذكر تقرير السبت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحققت في السادس من يوليو من انتهاء التخميل.

وأضاف: «في التاسع من يوليو 2022، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت في ضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب، لإنتاج يورانيوم-235 بدرجة نقاء تصل إلى 5%، في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز آي. آر-6 برؤوس فرعية معدلة للغرض المعلن، وهو إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20 %».

وتخصب إيران اليورانيوم بمستوى يصل إلى 60 % في مرافق أخرى، أي أعلى كثيرًا من مستوى 20 % الذي كانت تنتجه بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، والذي كان أعلى مستوى تخصيب بموجبه يصل إلى 3.67 %، لكن حتى الآن لم تصل إلى مستوى نحو 90 % اللازم لإنتاج أسلحة.