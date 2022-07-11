الكشف عن تفاصيل جريمة قتل مواطن سعودي في لبنان - #عاجل

غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على” تويتر”: "‏أُثمن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بأفراده وقيادته كافة في كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وصـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بيان ذكرت فيه أنه قرابة الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 9/ 7 / 2022، وفي محلة الصفير قرب ملعب الراية، حصلت جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية) طعنًا بواسطة سكين.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية:

• ع. م. (من مواليد عام 1976)

• ح. م. (من مواليد عام 1990)

و كثّفت قطعات السرية تحريّاتها لتحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢ توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.

وعلى الفور، تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية.

وأحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.