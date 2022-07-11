ليس دفاعًا عن المتهم.. تامر عبدالمنعم يكشف سر قبول فريد الديب قضية قاتل نيرة أشرف

الشارقة - اميمة ياسر - قال الفنان تامر عبدالمنعم، إن المحامي فريد الديب،- والد زوجته- قَبِل الدفاع عن محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، لوجود عورات في الحكم، وليس دفاعًا عن المتهم.

وأضاف «تامر» عبر «فيس بوك»: «كتير بيسألوني عن موقف الأستاذ فريد الديب من قضية نيرة، وكتير بيكتبوا كلام في الهجايص، ودا يدل عن جهل شديد من عينة أن الأستاذ مرتضى منصور والأستاذ بهاء أبوشقة سينزلان خصمين له في المحكمة، أولًا النقض مافيهوش مواجهات بين الدفاع، ومن معرفتي بالأستاذ فريد أنه سينقض الحكم ليس دفاعًا عن المتهم، وإنما لوجود عورات في شكل المحاكمة وأخطاء وقع فيها القاضي أثناء نطقه للإحالة للمفتي، وبالتالي معركته قانونية بحتة تتعلق بقانونية المحاكمة، وحفاظًا منه على الشعرة القانونية بالقضية ليس أكثر».

وتابع: «فريد الديب سينجح في النقض، وستعاد المحاكمة وفي المرة القادمة سيعدم محمد عادل أيضًا بعد إحالة أوراقه مجددًا للمفتي، ولكن شكليا وموضوعيا وقانونيا ستصبح المحاكمة بلا عوار».

أما عن رأيه في قبول الديب للقضية: «في رأيي الديب انحاز للقانون، وأي قانوني فاهم ده كويس أوي، فكفاكم فتي، وبالنسبة للناس اللي بتتهمه أن اختياراته للمتهمين اختيارات أحب حد يقولي فين قضايا الجنايات النضيفة؟!».

وتزوج الفنان تامر عبد المنعم من المحامية حنان ابنة فريد الديب محامي الرئيس الراحل حسني مبارك، وأثمر الزواج عن ابنتين هما كرمة وسلمى.