شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا أكثر حرارة من هاواي مسجلة 29.5 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كانت بريطانيا أكثر حرارة من بعض أجزاء هاواي اليوم الأحد مع وصول درجات الحرارة إلى نحو 30 درجة مئوية.

وتم تسجيل درجات حرارة بلغت 5ر29 درجة في لندن وجنوب شرق بريطانيا، في حين شهدت اسكتلندا أكثر أيام العام حرارة حتى الآن، لتقترب درجة الحرارة من 29 درجة.

كما سجلت ايرلندا أكثر أيام 2022 حرارة حتى الآن، حيث ارتفعت الحرارة إلى 6ر25 درجة في مطار شانون في مقاطعة كلير، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار خلال الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع تجاوز درجات الحرارة 32 درجة غدا الاثنين وأكثر من ذلك يوم الثلاثاء الذى ربما يصبح اليوم الأكثر حرارة حتى الآن خلال هذا العام.

وكانت أعلى درجة حرارة في بريطانيا في عام 2022 هي 7ر32 درجة وقد تم تسجيلها في هيثرو يوم 17 حزيران/يونيو.