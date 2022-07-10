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انت الان تتابع خبر إنقاذ امرأة من الانتحار على جسر تكريت (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- صلاح الدين
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر تكريت في محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رجل مرور أنقذ امرأة في العقد الرابع من عمرها، بعدما حاولت الانتحار من على جسر تكريت في محافظة صلاح الدين".
وأضاف المصدر، أن "أحد رجال المرور، قام بإنقاذها في اللحظة الأخيرة، في أثناء تأدية واجبه لتنظيم حركة السير على الجسر المذكور".