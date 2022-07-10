إنقاذ امرأة من الانتحار على جسر تكريت (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رجل مرور أنقذ امرأة في العقد الرابع من عمرها، بعدما حاولت الانتحار من على جسر تكريت في محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "أحد رجال المرور، قام بإنقاذها في اللحظة الأخيرة، في أثناء تأدية واجبه لتنظيم حركة السير على الجسر المذكور".