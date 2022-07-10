شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: قرارات العفو تؤكد حرص الرئيس على إرساء حالة التسامح بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن فرحة عيد الأضحى تتضاعف مع مشاهدة الفرحة فى عيون المفرج عنهم وذويهم، متوجها بخالص التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أدخل البهجة على قلوب المفرج عنهم وأسرهم.

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسى، أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية فى إصدار قرارات العفو، تعبر عن إنسانية الرئيس السيسى وسعيه الدائم نحو إرساء حالة من التسامح داخل المجتمع، مشددا أن قوة الدفع الحقيقية لعمل لجنة العفو الرئاسى تأتى انطلاقا من إرادة الرئيس نحو السعى لخروج من لم يتورط فى دماء المصريين ومن لم ينتمى لتنظيمات إرهابية لأن يخرج لحياته مرة آخرى ويندمج بالمجتمع من جديد.

وجدد "الخولي" التأكيد على أن عمل اللجنة ممتد فى تلقى البيانات وتنقيح التكرار وتطبيق المعايير وفى السعى نحو إتمام الإجراءات حتى خروج المفرج عنهم، قائلا "وستتوالى بشائر الخير ومشاعر الفرحة بشكل مستمر".