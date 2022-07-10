مفتي مصر: الإخوان تنظيم يحاول تشويه الصورة الناصعة للسعودية

وأضاف: في مصر نرصد هذا، ومن يعتقد ان الحرب مع الاخوان قد انتهت فهو مخطئ لأن الحرب ما زالت قائمة ويجب أن نكون في يقظة، كما يجب رصد الاخوان جيداً لانهم يشبهون الحرباء في قدرتهم على التلون من خلال جميع وسائل التواصل المختلفة ويطلقون الشائعات من كافة الجوانب.
وأوضح المفتي أنه للحفاظ على أمننا واستقرار مجتماعتنا، فعلينا أن نكون يقظين وفي وعي تام لمثل هذه التنظيمات.
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