مسؤول سعودي: نسعى لتحويل مكة إلى "أول مدينة ذكية" بالعالم الإسلامي

المنامة - ياسر ابراهيم - قال أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، الأحد، إن السعودية تبذل كافة جهودها لخدمة الحجاج، وتسعى لتحويل ‫مكة المكرمة إلى "أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي".



وأضاف الأمير السعودي الذي يرأس لجنة الحج المركزية، في مقابلة أجراها مع قناة "العربية" المحلية، أن "مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج".



وجاءت تصريحات الفيصل بالتزامن مع شروع حجاج بيت الله الحرام في أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى، والوسطى، والكبرى، بمشعر "منى"، في ثاني أيام عيد الأضحى، الموافق أول أيام التشريق الثلاثة.



وأشار الأمير إلى أن نقل الجهات الحكومية إلى مقر موحد خارج المشاعر المقدسة سهّل كثيرا من الخدمات المقدمة للحجاج، مضيفا أن مشروع تطوير مكة المكرمة يتطلب تضافر كل الجهود.



وتابع إن "المملكة أكثر تأهيلاً للقيام بتطوير البنية التحتية الرقمية، والعمل ليس سهلاً، ولا يمكن أن ينتهي في سنة واحدة، وتوجد مشروعات كثيرة ومترابطة ويشترك فيها جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين".



وفي 23 أغسطس/ آب 2018، أعلنت السعودية الانتهاء من الدراسة الأولية لمشروع متكامل لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفق "رؤية 2030" التي كشف عنها في 2016 وتشمل خططا لمرحلة ما بعد النفط في المملكة.

المصدر: الأناضول