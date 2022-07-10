شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: منتدى الإبداع يفتح منافذ جديدة للشباب لتنمية قدراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، تعد خطوة هامة وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تزيد من فرص فتح منافذ جديدة للشباب للتعبير عن مواهبهم وأفكارهم ورعايتها، وهو ما يعكس متابعة الرئيس للشباب كلا في قطاعه، والحرص على استغلال تخصصه ومواهبه في إطار منظومة متكاملة .

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن المنتدى يخاطب شريحة الشباب ويدعم فرص تشجيهم، بما يفتح منافذ جديدة لهم في التعبير عن أنفسهم، معتبرا أن الكرة الآن في ملعب الشباب للانخراط في تنمية قدراته واستغلال تلك المنافذ في تنمية مهاراته والتسويق لمواهبه.

واعتبر أن تلك المبادرات في إطار منظومة العمل الوطني لدعم وتنمية المواهب والفكر المتميز بما يسهم في ارتقاء الوطن وتقدمه، والتي تعزز من فرص الوعي الشامل وأن يكون هناك وعيا متناسقا يشمل كافة شرائح المجتمع المصري، وذلك في وجه وجود مخططات هدامة تسعى لمحاصرة فكر الشباب ومحاولة تضليلها .