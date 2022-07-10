شكرا لقرائتكم خبر عن جيش كوريا الشمالية يطلق صواريخ من نظام مدفعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية إن جيش كوريا الشمالية يبدو أنه أطلق قذائف مدفعية من قاذف صواريخ.

وقالت الهيئة إن القوات المسلحة تتبعت مسارات مقذوفات يعتقد أنها صواريخ من أنظمة صواريخ مدفعية.

وقد تسببت اختبارات الصواريخ الباليستة الكورية الشمالية في زيادة التوترات في المنطقة منذ بداية العام.

وفي أحدث عمليات إطلاق الصواريخ، لم يتضح عدد المقذوفات التي تم إطلاقها أو المكان الذي أطلقت منه. كما لم يتضح ما إذا كان تم إطلاق المقذوفات في إطار التدريبات العسكرية الصيفية لكوريا الشمالية.