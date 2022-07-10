شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تعلن إغلاق المواقع السياحية بسبب الأمطار وجريان الأودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان إغلاق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها البلاد.

وقالت الهيئة في بيان: "نظراً للحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عمان خلال هذه الفترة وما يصاحبها من هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان الأودية وارتفاع أمواج البحر وازدياد تدفق العيون المائية فأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف وبسبب كثرة البلاغات وعدم الاكتراث والتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات، تهيب المواطنين والمقيمين وزوار سلطنة عمان مرتادي المواقع السياحية، أنه ولحين انتهاء هذه الحالة سيتم غلق تلك المواقع، ولن يسمح من الاقتراب منها".

وناشدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية الجميع إلى الالتزام بالتحذيرات وضرورة التعاون مع الجهات المختصة والتقيد بالتعليمات التي من شأنها حماية الأرواح والحفاظ على السلامة العامة.