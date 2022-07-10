14 قتيلاً في إطلاق نار داخل حانة في جنوب إفريقيا.

أدى إطلاق نار داخل حانة في سويتو قرب جوهانسبرغ، إلى مقتل 14 شخصاً ليل السبت الأحد، على ما أفادت شرطة جنوب إفريقيا.

وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة غاوتنغ الياس ماويلا أن الشرطة تلقت اتصالاً للتدخل بعد منتصف الليل. وقال «عندما وصلنا إلى المكان، كان هناك اثنا عشر قتيلاً».

ونُقل أحد عشر جريحاً إلى المستشفى، توفي اثنان منهم في وقت لاحق، وفق معلومات أدلى بها ماويلا صباحاً.

وتقع الحانة في حي أورلاندو في سويتو، أكبر مدينة صفيح في جوهانسبرغ، في جنوب غرب المدينة.