مجزرة مروعة تنتهي بمقتل وإصابة 11 شخصا في مصر

وشهدت إحدى قرى محافظة أسيوط بصعيد مصر، عشية ليلة عيد الأضحى، مشاجرة بالأسلحة النارية ما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 3.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من أهالي قرية أبو الهدر بمركز ديروط بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بين عائلتين، تجددت الجمعة الماضي، ووقوع قتلى ومصابين من الطرفين.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، والسيطرة على الوضع وإيقاف إطلاق النار بين العائلتين.

وأسفر الحادث عن مقتل 8 وإصابة 3 تم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالات وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة، وجار ضبط المتهمين من العائلتين.



وأكدت تحريات المباحث، أن سبب الخلافات كانت بين العائلتين هو خلاف سابق على حراسة قطعة أرض يقام عليها أحد المشاريع بالقرية، وعلى إثرها تجمع الأهالي لمناقشة الوضع وتجدد الخلاف أثناء الجلسة، ونشبت المشاجرة وتبادل الطرفان إطلاق النيران.