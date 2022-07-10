ترامب يشمت في ماسك بعد فشل صفقة تويتر ويسبه بألفاظ بذيئة

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا واتهمه بالتناقض.

وتحدث ترامب، خلال فعالية شارك فيها فى ولاية ألاسكا أمس السبت، عن إعلان ماسك الأخير بأنه لم يصوت أبدا لأى جمهورى من قبل حتى يونيو الماضى.

وقال ترامب إن هذا يتناقض مع ما أخبره به ماسك بشأن تصويته السابق له، بحسب وكالة "بلومبرج.

واستخدم ترامب وصفا بذيئا لأغنى رجل فى العالم، وتحدث عن صفقته الخاصة للاستحواذ على تويتر، والتى قرر ماسك مؤخرا الانسحاب منها، ووصفها الرئيس الأمريكي السابق بأنها فاسدة.

في الوقت الذى يشهد فيه رجل الأعمال، إيلون ماسك ومسئولي شركة تويتر صراعا كبيرا سيؤدى حتما إلى التقاضي بسبب الانسحاب المفاجئ لماسك من شراء صفقة تويتر المنتظرة منذ أشهر، احتفل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصته الاجتماعية المنافسة لتويتر "Truth Social" ، لقيام ماسك بإنهاء الصفقة.

وقال ترامب "الصفقة الآن ميتة، تحيا Truth Social" ، ولاقى منشوره هذا على المنصة الخاصة به أكثر من 37 ألف إعجاب، و أكثر من 9 آلاف مشاركة، حيث يتخطى عدد متابعي ترامب على المنصة، حوالى 3.5 مليون متابع، مع أكثر من 2 مليون مستخدم نشط خلال فترة قصيرة للغاية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومنذ ساعات طرحها الأولى تصدرت منصة Truth ترتيب تنزيلات الهواتف الذكية لمتجر App Store في الولايات المتحدة ، وفقًا لبيانات من Sensor Tower ، متفوقة على التطبيقات الشائعة مثل TikTok، حيث يعد تفوقها في وقت قليل مقارنة بصفقة تويتر التى فشلت بعد انسحاب ماسك بعد عرضه المقدر ب 44 مليار دولار.

وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز فإن المستخدمين الذين نجحوا في التسجيل قوبلوا برسالة تخبرهم: "نظرًا للطلب الهائل ، وضعناك في قائمة الانتظار الخاصة بنا، نحن نحبك ، وأنت لست مجرد رقم آخر بالنسبة لنا ".

ويستهدف الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، من تطبيق Truth عرض خطته الرئاسية للانتخابات القادمة في عام 2024 كخطة محتملة لاستعادة البيت الأبيض مرة أرى ولحشد الجماهير على منصته، وتعبر المنصة واحدة من بين العلامات التجارية التي أطلقتها مجموعة Trump Media & Technology Group للخدمات الإعلامية، والمملوكة لترامب.