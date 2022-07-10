شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بإعلام النواب: منتدى المتحدة للإبداع نافذة ضوء للموهوبين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الروائية ضحى عاصى عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجارى، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين فى مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم، بالخطوة الضرورية.

وقالت "عاصي": "مصر مليئة بالمواهب وهذه حقيقة وليس كلاما مرسل" مضيفة :" حضرت من أيام مهرجان أربد بالأردن الذى كان بمشاركة فرق مصرية منها الفرقة القومية للفنون الشعبية والفرقة المسرحية التابعة للبيت الفنى وأيضا أوبر الإسكندرية ورغم أن هذه فرق غير معروفة للجماهير العادية إلا أنهم علموا عروضا أبهرت الشعب الأردنى وعاشت المدينة ليالى أفرح بسبب فعاليات الفرق المصرية، والذى آثر على ذهنى وقتها سؤالا لماذا لا يسلط على هؤلاء الضوء لتقديم صورة راقية عن الفن المصرى ولذلك أدعو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن يكون جزء من المنتدى اكتشاف مواهب جديدة وجز آخر تسلط الضوء على النجوم الغير التجاريين أو بمنعى أصح الفرق التى تحلم بفرصة للوصول إلى الجماهير بشكل كبير عن طريق الإعلام القوي".

وأشارت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمتلك من الأدوات والإمكانيات التى تستطيع بها أن تصل بالموهوبين للجماهير وتوظفهم فى خدمة القوة الناعمة المصرية" مؤكدة أن منتدى المتحدة للخدمات الإعلامية للإبداع سيكون نافذة للمبدعين والموهبين يطلون بها على العالم".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجارى، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين فى مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".