شكرا لقرائتكم خبر عن صديق ميسي.. مانشستر يونايتد يستقر على بديل دي يونج من الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقرت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي على البديل المناسب للدولي الهولندي فرينكي دي يونج متوسط ميدان نادي برشلونة الاسباني والذي فشلت معه كافة المحاولات الخاصة بجلبه إلى قلعة أولد ترافورد خلال الساعات القليلة الماضية من عمر الميركاتو الصيفي الجاري.

مانشستر يونايتد يستقر على بديل دي يونج من الدوري الفرنسي

ميسي وباريديس صفقة مان يونايتد المنتظرة

وقالت صحيفة “ ليكيب ” الفرنسية أن إدارة المان يونايتد قد وضعت بالفعل لاعب نادي باريس سان جيرمان الارجنتيني ليوناردو باريديس كبديل أول من أجل تدعيم مركز خط الوسط.

وأضافت الصحيفة أن إيريك تين هاج حاول بكل ما أوتي من قوة إقناع الدولي الهولندي فرينكي دي يونج بالانضمام لصفوف المانيو لكنه رفض وقدم عشرة أسباب مقنعة لرفضه.

ولم تقتصر أسباب فشل صفقة دي يونج على رغبة اللاعب فقط بل دخل فريق نادي تشيلسي الانجليزي كطرف قوي في سباق الحصول على خدماته.

وترغب إدارة نادي باريس سان جيرمان في الحصول على مبلغ يُقدر بنحو 35 مليون يورو من أجل السماح لمتوسط الميدان الارجنتيني الحائز على كوبا أمريكا العام الماضي مع كتيبة ليونيل سكالوني بالرحيل عن ملعب حديقة الأمراء.

وفي حالة نجح إيريك تين هاج في الحصول على توقيع دينامو المنتخب الأرجنتيني سيكون باريديس بذلك ثاني الصفقات الصيفية التي يبرمها المدير الفني الجديد بعد تايرل مالاتيسا الذي تم الحصول على توقيعه من فينورد روتردام الهولندي.

أبرز ما قدمه باريديس مع باريس سان جيرمان