انت الان تتابع خبر بحوزته 2 كيلو 'كريستال'.. معلومات استخبارية تطيح بتاجر مخدرات في بابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 2 كليو غرام من مادة "الكريستال" المخدرة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات متلبس بالجرم المشهود بحوزته قرابة (2250غراما) من مادة الكريستال في عملية نوعية نُفذت بناءً على معلومات مؤكدة وموافقات قضائية".
واضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم لينال جزاءه العادل".
واضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم لينال جزاءه العادل".