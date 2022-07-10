انت الان تتابع خبر بحوزته 2 كيلو 'كريستال'.. معلومات استخبارية تطيح بتاجر مخدرات في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 2 كليو غرام من مادة "الكريستال" المخدرة.