حرب أوكرانيا .. «جيش بوتين» يهاجم بعنف ويدمر «4000 دبابة وقاذفات صواريخ ومدافع» .. بيان رسمي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي، أسقط 3 مقاتلات أوكرانية، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي من الجيش الأوكراني، باستخدام أسلحة عالية الدقة، وذلك في منطقة خاركوف، كما تم تدمير نقطة تمركز مؤقتة لوحدة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الذخيرة في مدينة سلايفيانسك، ما أسفر عن تدمير أكثر من 1000 قذيفة مدفعية لمدافع هاوتزر M777 أمريكية الصنع، وحوالي 700 منصة لصواريخ جراد.

وأوضحت الدفاع الروسية أن العملية العسكرية- منذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا- أسفرت عن تدمير ما يقرب من 4000 دبابة أوكرانية ومركبات قتالية مدرعة، و242 طائرة، و137 طائرة هليكوبتر، و5061 مركبات جوية دون طيار، و353 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و741 قاذفة صواريخ قتالية متعددة مركبات، و3127 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و4128 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وطالب أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، من الرئيس فلاديمير بوتين، بـ رد روسي قوي على الهجمات الأوكرانية.

وقال أندريه كليشاس، رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد، إن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في بيلجورود هو عمل عدواني مباشر من جانب أوكرانيا ويتطلب الرد الأشد، بما في ذلك العسكري، مشددًا على أن القصف الأوكراني سيتواصل إذا لم توجه موسكو رد عسكري ساحق.