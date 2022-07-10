شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": منتدى الإبداع يفتح قنوات شرعية لتنمية المواهب والفكر المتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن أي منصف يعلم علم اليقين بأن الإبداع والوعي هم قضايا مصيرية للأوطان، قائلا: "فمن يفقد وعيه يفقد الحاضر والمستقبل.. ليرى ويسمع ويفكر بعيون الآخرين، وحنى نستطيع التطلع للغد.. فإن ذلك يحتاج إلى الإبداع وإيجاد حلول غير تقليدية" .

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، يمد يد العون لكافة المواهب فى كل ربوع مصر، ويدعم اهتمام الدولة بالثقافة والفنون، خاصة وأن الإعلام هو أحد وسائل القوى الناعمة لكل دولة، ومن الوسائل المهمة للغاية لإيصال الرسالة الحقيقية للداخل وللخارج عن الدولة المصرية.

ولفت "القصبي"، إلى أن ذلك يأتي على خطى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بفئة الشباب في كل المنتديات واللقاءات، بفتح منافذ وقنوات شرعية لتنمية المواهب وأصحاب الفكر المتميز الذي يدعم ارتقاء الدولة ونهضتها، والتي جاءت بعد توجيهات الرئيس لاكتشاف المواهب العظيمة المتواجدة فى مصر كلها وكذلك فى الصعيد.

وشدد أن مصر بها مواهب تستحق أن يسلط عليها الضوء، بما يخدم الوطن ويسهم في تقدمه ودعمه ومن ثم نستطيع أن نحدث طفرة فى المجتمع بل في العالم كله، قائلا: "هذه منظومة تدعو للأمل والتفاؤل.. ولعلنا جميعا نتشابك من أجل الوعي والإبداع".