شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد عن إعلان المتحدة انعقاد منتدى للإبداع: سيساهم فى اكتشاف مواهب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الكاتبة سكينة فؤاد، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم، مؤكدة أن هذه المنتدى سيساهم في إعادة اكتشاف مواهب وإبداعات المصريين والمصريات.

وقالت "فؤاد" مصر تمتلئ بالمدعيين الذين يحتاجون إلي متخصصين وخبراء لاكتشافهم ورعايتهم، مضيفة: "مصر التي صدرت مبدعين لن تخلو من الموهبين والمواهبات".

وأكدت أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات، وستحقق نتائج إيجابية تنقذ الكثير من المواهب من الضياع والإهمال، ومن مشاعر اليأس التي يصاب بها الموهوبون إذ لم يجدوا أنظمة تساعدهم اكتشافهم ورعايتهم".

وتابعت:" أرجو أن يتسع منتدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لـ"الإبداع" لأبناء جميع محافظات مصر، وخاصة بالمناطق البعيدة والحدودية لأن من في العاصمة والمحافظات القريبة منها قد يساعد البعض في اكتشاف مواهبهم أما أبناء المناطق الحدودية من الموهوبين محرومون من هذا الحق الذى أرجو أن توفره المتحدة في منتداها".

ووأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين فى مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".