انت الان تتابع خبر شرط جديد من بايرن ميونخ لبيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-10 | 14:53
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الخليج 365 - رياضة
حدد نادي بايرن ميونخ الألماني، شرطًا جديدًا من أجل التفاوض حول إمكانية بيع الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق إلى برشلونة في نافذة الانتقالات الصيفية.
حدد نادي بايرن ميونخ الألماني، شرطًا جديدًا من أجل التفاوض حول إمكانية بيع الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق إلى برشلونة في نافذة الانتقالات الصيفية.
ليفاندوفسكي سبق وأعلن عن رغبته في عدم الاستمرار مع بايرن ميونخ، كما يرفض البولندي تمديد تعاقده والذي ينتهي في العام القادم 30 يونيو 2023.
وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بايرن ميونخ لن يتفاوض مع برشلونة ألا عندما يصل للنادي عرضًا قيمته 50 مليون يورو.
وأرسل برشلونة ثلاثة عروض إلى بايرن ميونخ، عرض لـ30 مليون، وثاني بـ35 مليون، والثالث لـ40 مليون يورو، ويفكر في تقديم عرض رابع، لكن النادي البافاري لم يرد على أي عرض.
يذكر أن بايرن ميونخ مُتمسك بقوة بالإبقاء على هدافه البولندي، بينما مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، يخطط للتمرد وعدم العودة إلى التدريبات لبدء الموسم التحضيري، حيث من المُقرر أن يعود بعد يومان يوم 12 يوليو 2022.
وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بايرن ميونخ لن يتفاوض مع برشلونة ألا عندما يصل للنادي عرضًا قيمته 50 مليون يورو.
وأرسل برشلونة ثلاثة عروض إلى بايرن ميونخ، عرض لـ30 مليون، وثاني بـ35 مليون، والثالث لـ40 مليون يورو، ويفكر في تقديم عرض رابع، لكن النادي البافاري لم يرد على أي عرض.
الصحيفة الألمانية في تقريرها أكدت أن نية بايرن ميونخ واضحة، وهي بدأ التفاوض مع برشلونة إذا وصل عرض قيمته 50 مليون.
يذكر أن بايرن ميونخ مُتمسك بقوة بالإبقاء على هدافه البولندي، بينما مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، يخطط للتمرد وعدم العودة إلى التدريبات لبدء الموسم التحضيري، حيث من المُقرر أن يعود بعد يومان يوم 12 يوليو 2022.