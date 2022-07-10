عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكن: حصار روسيا للحبوب الأوكرانية عاملا باضطرابات سريلانكا

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القيود الروسية على صادرات الحبوب الأوكرانية قد تكون ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا.



وعبر وزير الخارجية الأمريكية عن القلق من أن القيود الروسية "قد تتسبب بأزمة أخرى".

وقال بلينكن للصحفيين في هونج كونج: "نرى تداعيات هذا العدوان الروسي في كل مكان. قد يكون قد ساهم في الوضع في سريلانكا، نشعر بالقلق إزاء انعكاساته في أنحاء العالم".

وعاد الهدوء إلى شوارع كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا اليوم الأحد، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس جوتابايا راجاباكسه على الاستقالة، بعد اقتحام منزله وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.

وتدفق المحتجون، الذين لف كثيرون منهم نفسه بعلم سريلانكا، إلى مقر إقامة الرئيس الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية يوم السبت، وقفزوا إلى حمام السباحة.

وأضرم آخرون النار في المنزل الخاص لرئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي الذي وافق أيضا على الاستقالة لإفساح المجال أمام تولي حكومة تضم جميع الأحزاب.

وتجمع الآلاف في المدينة الساحلية مطالبين راجاباكسه بالاستقالة بعد شهور من سوء إدارة الأزمة في تصعيد مثير للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في الجزيرة الواقعة بالقرب من ممرات الشحن الرئيسية.